Премьер Словакии заявил о неспособности всего оружия мира помочь Киеву победить РФ

Все оружие мира не поможет Украине победить в конфликте с Россией. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью газете Pravda.

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Он отметил, что не верит в военное решение конфликта. По словам Фицо, наступит рубеж 2023 и 2024 годов, и «вы увидите, что Россия начнет диктовать условия урегулирования конфликта». Премьер подчеркнул, что Россия контролирует в военном отношении территории, на которые она вступила, и не отдаст их ни при каких обстоятельствах.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у администрации США к концу 2023 года закончатся ресурсы для военной помощи Украине. По его словам, вашингтонская администрация без дополнительных ассигнований не сможет приобретать оружие и военную технику для Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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