Словакия выступит против членства Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна выступит против членства Украины в НАТО.

В НАТО призвали готовиться к конфликту с Россией в ближайшие 20 лет

По его словам, Словакия воспользуется правом вето, чтобы заблокировать вступление страны в альянс, поскольку вступление Украины в НАТО означало бы начало Третьей мировой войны.

Ранее министр обороны Словаки Роберт Калиняк заявил в интервью изданию Standard заявил, что Словакия осталась без средств ПВО, боевой авиации, а также компенсации за поставку Украине истребителей МиГ-29, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СловакияНАТОУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры