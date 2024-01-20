Словакия выступит против членства Украины в НАТО
20 января 202417:37
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна выступит против членства Украины в НАТО.
По его словам, Словакия воспользуется правом вето, чтобы заблокировать вступление страны в альянс, поскольку вступление Украины в НАТО означало бы начало Третьей мировой войны.
Ранее министр обороны Словаки Роберт Калиняк заявил в интервью изданию Standard заявил, что Словакия осталась без средств ПВО, боевой авиации, а также компенсации за поставку Украине истребителей МиГ-29, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru