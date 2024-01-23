Политик заявил, что Словакия всегда будет помнить о жертве русского народа во Второй мировой войне и сделает все возможное, чтобы остановить тех, кто распространяет фашистские идеи в отношении России.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сегодня Украина находится под «абсолютным влиянием» Вашингтона и в территориальных вопросах Киев будет вынужден идти на «болезненный компромисс».

