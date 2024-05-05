На севере ОАЭ обнаружили крупное месторождение газа
5 мая 202419:53
Совет по нефти северного эмирата ОАЭ Шарджа объявил об открытии больших запасов газа на месторождении Аль-Хадиба, передает агентство новостей WAM.
Запасы нефти обнаружили в районе промышленной зоны Аль-Саджаа. Открытию предшествовало бурение скважины на протяжении нескольких месяцев.
Точные данные о запасах газа на новом месторождении не названы.
Российский «Газпром» 3 мая опубликовал отчет за 2023 год. Компания получила убыток в размере 1,1 триллиона рублей. Это наихудший результат за последние четверть века, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru