На севере ОАЭ обнаружили крупное месторождение газа

Совет по нефти северного эмирата ОАЭ Шарджа объявил об открытии больших запасов газа на месторождении Аль-Хадиба, передает агентство новостей WAM.

Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

Запасы нефти обнаружили в районе промышленной зоны Аль-Саджаа. Открытию предшествовало бурение скважины на протяжении нескольких месяцев.

Точные данные о запасах газа на новом месторождении не названы.

Российский «Газпром» 3 мая опубликовал отчет за 2023 год. Компания получила убыток в размере 1,1 триллиона рублей. Это наихудший результат за последние четверть века, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Источники ГазаГазОАЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры