На концерт Мадонны на пляже пришли 1,6 миллиона человек
Концерт американской певицы Мадонны на пляже в Рио-де-Жанейро посетили 1,6 миллиона человек, сообщила газета The Guardian.
Концерт стал завершением мирового тура Мадонны Celebration. Вход был бесплатным.
Посетители заняли весь пляж Капокабана и прилегающие улицы. Некоторые фанаты пришли за несколько дней до концерта.
Власти Рио-де-Жанейро сообщили, что на организацию мероприятия было потрачено 20 миллионов реалов. Концерт принес городу около 300 миллионов.
В апреле на Мадонну снова подали в суд за позднее начало концерта. Трое фанатов заявили, что выступление началось на два часа позже запланированного, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финляндия решила построить завод по производству тротила
- Пол Маккартни спустя 60 лет ответил признавшейся ему в любви фанатке
- На севере ОАЭ обнаружили крупное месторождение газа
- На концерт Мадонны на пляже пришли 1,6 миллиона человек
- СМИ: в Ейске Краснодарского края трое детей вылетели с аттракциона
- «Динамо» обыграло «Сочи» и возглавило турнирную таблицу РПЛ
- СМИ: США приостановили оказание военной помощи Израилю
- В Москве курьер на электровелосипеде сбил ребенка
- Умер сыгравший короля Теодена во «Властелине колец» актер Бернард Хилл
- Украинский беспилотник атаковал город Шебекино Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru