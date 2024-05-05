Пол Маккартни спустя 60 лет ответил признавшейся ему в любви фанатке

Исполнитель опубликовал ролик, в котором обратился к поклоннице по имени Адриан. Маккартни пригласил женщину посетить его фотовыставку.

Также певец продемонстрировал кадры признания Адриан.

«Адриан из Бруклина, если ты это слышишь, Пол Маккартни из Ливерпуля тоже тебя любит», - сказал музыкант.

Ранее сыновья Джона Леннона и Пола Маккартни выпустили совместную песню Primrose Hill. Трек доступен для прослушивания и скачивания на стриминговых площадках, отмечает «Радиоточка НСН».

