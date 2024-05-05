Пол Маккартни спустя 60 лет ответил признавшейся ему в любви фанатке
Британский музыкант и бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни решил ответить фанатке, которая призналась ему в любви 60 лет назад. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской).
Исполнитель опубликовал ролик, в котором обратился к поклоннице по имени Адриан. Маккартни пригласил женщину посетить его фотовыставку.
Также певец продемонстрировал кадры признания Адриан.
«Адриан из Бруклина, если ты это слышишь, Пол Маккартни из Ливерпуля тоже тебя любит», - сказал музыкант.
Ранее сыновья Джона Леннона и Пола Маккартни выпустили совместную песню Primrose Hill. Трек доступен для прослушивания и скачивания на стриминговых площадках, отмечает «Радиоточка НСН».
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