В Словакии не исключают возможность оплачивать российский газ в рублях

Поставки газа в Словакию невозможно прекратить. И если Россия требует оплачивать топливо в рублях, нужно платить в рублях. Такое заявление сделал министр экономики Словакии Рихард Сулик в эфире Словацкого ТВ.

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«Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить (за газ из РФ) рублем, то платим рублем», - РЕН ТВ.

Сулик напомнил, что около 85% газа, который требуется Словакии, поступает из РФ. При этом подчеркнул, что для диверсификации поставок газа потребуется несколько лет. По оценкам Сулика, для решения ситуации с газом из России есть около шести недель.

«Я выступаю за то, чтобы мы в этом вопросе действовали совместно в рамках ЕС и искали общее решение. Но нас нельзя отрезать от газа», - сделал вывод глава Минэкономики Словакии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл причину, по которой глава государства подписал указ о переводе оплаты за российский газ недружественными странами в рубли. Решение об оплате газа в рублях было принято не для того, чтобы кого-то щелкнуть по носу, а чтобы обезопасить российскую торговлю, а также из-за санкций у РФ не отобрали доллары и евро.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:РубльСловакияРоссийский Газ
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