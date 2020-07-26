В Сиэтле задержали 45 участников беспорядков

Ранее было известно о 25 задержанных и трех полицейских, пострадавших в ходе акций.

Участники протестов против расизма сожгли строительный вагончик на одном из строительных объектов, предприняли попытки взорвать стены полицейского участка. В связи с этими действиями власти Сиэтла квалифицировали беспорядки как мятеж, сообщает Газета.ru.

Vассовые протесты за права чернокожих, которые проходят странах Запада, начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, 25 мая задержанного полицейскими. Из-за их неправомерных действий Флойд скончался.

Афроамериканцы до сих пор остаются низшей стратой в американском обществе, заявил в эфире НСН заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

«Она (афроамериканская община – ред.) до сих пор занимает низшую страту в обществе: с точки зрения доходов, наличия квалифицированной работы, получения образования, услуг здравоохранения, представленностью в политической сфере. То есть по всем значимым позициям афроамериканская община занимает низший этаж американского общества», - отметил политолог.

