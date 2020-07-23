Опрос: Две трети американцев поддерживают движение Black lives matter

Более 63% граждан США поддерживают движение Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), которое занимается организацией акций протестов против расизма в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, опрос был проведен телеканалом ABC совместно с Washington Post.


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ФОТО: РИА Новости / Брайан Смит
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