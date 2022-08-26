В Siemens прокомментировали заявление МИД Канады о передаче газовых турбин

Там отметили, что нового положения дел в связи с техническим обслуживанием или потенциальным статусом технического обслуживания турбин, нет. Кроме того, объявление главы канадской дипломатии является подтверждением выданного в порядке исключения разрешения, предоставленного правительством Канады в июле на транспортировку, в целом, шести турбин в Германию.

В Siemens Energy подчеркнули, что одна из турбин находится в Мюльхайме уже несколько недель.

Как сообщалось ранее, власти Канады до сих пор готовы вернуть пять оставшихся турбин для российского трубопровода «Северный поток».

«Газпром» заявил, что ни одна из турбин компрессорной станции «Портовая», которые используются в газопроводе «Северный поток», не находится на ремонте в Канаде.

