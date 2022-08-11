Канцлер Германии Шольц призвал «Газпром» забрать отремонтированную турбину

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц призвал компанию «Газпром» забрать отремонтированную в Канаде турбину для «Северного потока» и продолжить поставлять газ в Германию.

«Забирайте же ее. Она здесь», - сказал Шольц в ходе своей пресс-конференции в Берлине.

По его мнению, в Германии не будет социальных волнений в свете нехватки газа, о которых его предупреждали ряд депутатов. При этом он подчеркнул, что население страны нуждается в поддержке от государства в свете газового кризиса.

«Битва за газ»: Германия становится заложником канадских санкций против «Северного потока»

Комментируя седьмой пакет санкций Евросоюза против России, он заявил, что с трудом себе представляет прекращение выдачи шенгенских виз для россиян.

Ранее сообщалось, что Siemens готов продолжать обслуживание оборудования «Северного потока».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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