Канцлер Германии Шольц призвал «Газпром» забрать отремонтированную турбину
Глава правительства ФРГ Олаф Шольц призвал компанию «Газпром» забрать отремонтированную в Канаде турбину для «Северного потока» и продолжить поставлять газ в Германию.
«Забирайте же ее. Она здесь», - сказал Шольц в ходе своей пресс-конференции в Берлине.
По его мнению, в Германии не будет социальных волнений в свете нехватки газа, о которых его предупреждали ряд депутатов. При этом он подчеркнул, что население страны нуждается в поддержке от государства в свете газового кризиса.
Комментируя седьмой пакет санкций Евросоюза против России, он заявил, что с трудом себе представляет прекращение выдачи шенгенских виз для россиян.
Ранее сообщалось, что Siemens готов продолжать обслуживание оборудования «Северного потока».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+25 815 / сут.
Умерли
383 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 221 / сут.
- Белоруссия построит порт на северо-западе России
- Эстония закроет границы для граждан России с шенгенскими визами
- В ряде городов КНР ввели локдаун из-за роста заболеваний COVID-19
- Венгерский OTP Bank рассматривает возможность продажи российской «дочки»
- Канцлер Германии Шольц призвал «Газпром» забрать отремонтированную турбину
- Клишас призвал принять к Латвии самые жёсткие меры
- Coca-Cola HBC потеряла €190 млн из-за ограничения деятельности в России
- МИД: Переговоры с КНДР об отправке добровольцев на Украину не ведутся
- В Совфеде пообещали ответить Латвии на признание России «спонсором терроризма»
- МИД отверг предложение Швейцарии представлять интересы Украины в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru