В Швеции объявили о новых ограничениях из-за COVID-19

По её словам, распространение COVID-19 в Швеции находится на исторически высоком уровне, а новые меры позволят снизить нагрузку на систему здравоохранения.

В частности, с 14 января предприятия общепита смогут работать только до 23:00, в помещении может находиться компания максимум из восьми человек. На публичных мероприятиях с участием от 50 до 500 человек в обязательном порядке должны быть организованы сидячие места.

Кроме того, правительство Швеции рекомендовало университетам перейти на дистанционное обучение, а для участия в массовых собраниях потребуется сертификат вакцинации.

Ранее об ужесточении антиковидных мер объявили власти Словении.