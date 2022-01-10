В Швеции объявили о новых ограничениях из-за COVID-19
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила о вводе в стране новых ограничений в связи с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.
По её словам, распространение COVID-19 в Швеции находится на исторически высоком уровне, а новые меры позволят снизить нагрузку на систему здравоохранения.
В частности, с 14 января предприятия общепита смогут работать только до 23:00, в помещении может находиться компания максимум из восьми человек. На публичных мероприятиях с участием от 50 до 500 человек в обязательном порядке должны быть организованы сидячие места.
Кроме того, правительство Швеции рекомендовало университетам перейти на дистанционное обучение, а для участия в массовых собраниях потребуется сертификат вакцинации.
Ранее об ужесточении антиковидных мер объявили власти Словении.
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