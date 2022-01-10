Словения ужесточила антиковидные меры

Власти Словении в связи с ростом заболеваемости коронавирусом приняли решение сократить срок действия отрицательного ПЦР-теста для въезжающих в страну до 48 часов, сообщает пресс-служба правительства.

Собянин заявил, что ограничения из-за «омикрона» не должны мешать ритму города

Также с 10 января был сокращён срок действия быстрого антиген-теста - до 24 часов, а обязательный карантин на дому - до семи дней.

Кроме того, для поездок на общественном транспорте гражданам следует предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесённом COVID-19 или отрицательный тест. Обязательным стало ношение маски в транспорте.

Ранее около 40 тысяч человек в столице Австрии вышли на улицы и выступили против коронавирусных ограничений, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКарантинСловения
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