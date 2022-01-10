Словения ужесточила антиковидные меры

Также с 10 января был сокращён срок действия быстрого антиген-теста - до 24 часов, а обязательный карантин на дому - до семи дней.

Кроме того, для поездок на общественном транспорте гражданам следует предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесённом COVID-19 или отрицательный тест. Обязательным стало ношение маски в транспорте.

Ранее около 40 тысяч человек в столице Австрии вышли на улицы и выступили против коронавирусных ограничений, сообщает RT.