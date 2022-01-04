СМИ: король и королева Швеции заразились COVID-19

По данным радио, тесты монаршей четы на COVID-19 оказались положительными, у заболевших наблюдаются лёгкие симптомы, но они чувствуют себя хорошо.

В сообщении радио отмечается, что король и королева прошли не только вакцинацию, но ревакцинацию от коронавируса.

Ранее во французском Марселе обнаружили новую разновидность COVID-19, выявленную у туриста, вернувшегося из Камеруна.