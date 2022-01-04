СМИ: король и королева Швеции заразились COVID-19

Король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия заразились коронавирусом, сообщает «Шведское радио» со ссылкой на Королевский двор.

ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 280 млн

По данным радио, тесты монаршей четы на COVID-19 оказались положительными, у заболевших наблюдаются лёгкие симптомы, но они чувствуют себя хорошо.

В сообщении радио отмечается, что король и королева прошли не только вакцинацию, но ревакцинацию от коронавируса.

Ранее во французском Марселе обнаружили новую разновидность COVID-19, выявленную у туриста, вернувшегося из Камеруна.

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