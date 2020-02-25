В Швейцарии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

Как передает Интерфакс, заразившийся человек чуть больше недели назад посетил Италию, где растет число инфицированных коронавирусом. Случай зафиксирован на юге страны в регионе Тичино.

Все, кто контактировал с заболевшим, находятся под карантином. В швейцарском ведомстве отметили, что коронавирус в настоящее время представляет «только средний риск» для населения страны.

Ранее сегодня премьер Италии Джузеппе Конте призвал не нагнетать ситуацию с коронавирусом. По его словам, принятые меры против вспышки вируса покажут эффективность в ближайшие дни. На данный момент в стране около 300 зараженных вирусом, еще 7 человек скончались.

