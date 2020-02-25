Премьер Италии призвал не нагнетать ситуацию с коронавирусом
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что принятые меры по сдерживанию вспышки коронавируса на севере страны, покажут свою эффективность уже в ближайшие дни.
Конте отметил, что обеспокоен ситуацией, однако нагнетать обстановку не стоит. По его словам, в стране было проведено чрезмерное число тестов на коронавирус. Премьер отметил, что не нужно делать тест только в том случае, если у кого-то простуда или высокая температура. Проверка на коронавирус предписана лишь в узком числе случаев. Конте призвал четко следовать предписаниям, передает РИА Новости.
Всего в Италии число зараженных новым китайским вирусом превысило 280. Семь человек умерли, это пожилые люди, заражение которых коронавирусом сопровождалось прочими заболеваниями.
Никто из находящихся в Италии граждан России не заразился новым типом коронавируса. Об этом сообщили в посольстве РФ в Риме. Вместе с тем в дипмиссии посоветовали россиянам по возможности отказаться от поездок в Италию, если они не вызваны крайней необходимостью.
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