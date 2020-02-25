Премьер Италии призвал не нагнетать ситуацию с коронавирусом

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что принятые меры по сдерживанию вспышки коронавируса на севере страны, покажут свою эффективность уже в ближайшие дни.

Конте отметил, что обеспокоен ситуацией, однако нагнетать обстановку не стоит. По его словам, в стране было проведено чрезмерное число тестов на коронавирус. Премьер отметил, что не нужно делать тест только в том случае, если у кого-то простуда или высокая температура. Проверка на коронавирус предписана лишь в узком числе случаев. Конте призвал четко следовать предписаниям, передает РИА Новости.