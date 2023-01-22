В Швейцарии осудили передачу Киеву замороженных активов России
Министр экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелан считает, что передача Украине российских активов, замороженных в западной стране, привела бы к нарушению закона, пишет газета Le Matin Dimanche.
Ги Пармелан подчеркнул также, что право собственности в Швейцарии является фундаментальным, закрепленным в Конституции.
«Таким образом, получение денег от одной страны или частных лиц из одной страны для передачи другой представляется невозможным с учетом существующей правовой базы», — приводит его слова РИА Новости.
Пармелан напомнил, что Швейцария как правовое государство, обязана соблюдать закон.
Ранее глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью Tages-Anzeiger рассказал, что Швейцарские власти обсуждают проведение референдума по конфискации активов России в пользу Украины.
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