В Швейцарии осудили передачу Киеву замороженных активов России

Ги Пармелан подчеркнул также, что право собственности в Швейцарии является фундаментальным, закрепленным в Конституции.

«Таким образом, получение денег от одной страны или частных лиц из одной страны для передачи другой представляется невозможным с учетом существующей правовой базы», — приводит его слова РИА Новости.

Пармелан напомнил, что Швейцария как правовое государство, обязана соблюдать закон.

Ранее глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью Tages-Anzeiger рассказал, что Швейцарские власти обсуждают проведение референдума по конфискации активов России в пользу Украины.

