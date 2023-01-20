Власти Швейцарии обсуждают проведение референдума по конфискации российских активов
Швейцарские власти обсуждают проведение референдума по конфискации активов России в пользу Украины. Об этом заявил глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью Tages-Anzeiger.
Он отметил, что Швейцария заморозили российские активы на сумму свыше 7,5 млрд франков, сейчас их конфисковать невозможно. Дипломат добавил, что на Швейцарию и другие страны оказывают серьезное давление в вопросе отправки российских активов для восстановления Украины. Кассис подчеркнул, что для реализации такой меры необходимо будет серьезно поменять международное и национальное законодательства.
Глава швейцарского МИД обратился к международной общественности с просьбой разрабатывать механизмы конфискации активов с хирургической точностью. Он отметил, что никто не имеет права взять не принадлежащие ему деньги, исходя лишь из моральных принципов и пренебрегая правом собственности.
Ранее стало известно, что власти Эстонии планируют представить к концу января юридический план ареста российских активов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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