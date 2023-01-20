Власти Швейцарии обсуждают проведение референдума по конфискации российских активов

Он отметил, что Швейцария заморозили российские активы на сумму свыше 7,5 млрд франков, сейчас их конфисковать невозможно. Дипломат добавил, что на Швейцарию и другие страны оказывают серьезное давление в вопросе отправки российских активов для восстановления Украины. Кассис подчеркнул, что для реализации такой меры необходимо будет серьезно поменять международное и национальное законодательства.

Глава швейцарского МИД обратился к международной общественности с просьбой разрабатывать механизмы конфискации активов с хирургической точностью. Он отметил, что никто не имеет права взять не принадлежащие ему деньги, исходя лишь из моральных принципов и пренебрегая правом собственности.

Ранее стало известно, что власти Эстонии планируют представить к концу января юридический план ареста российских активов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

