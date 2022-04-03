МИД ФРГ анонсировал ужесточение санкций Евросоюза против России
Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что ЕС усилит антироссийские санкции и увеличит поддержку Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter Бербок.
«Мы ужесточим санкции против России и еще больше поддержим Украину в ее защите», — заявила немецкий министр.
Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в эфире телеканала NHK заявила, что единственным вариантом действий в рамках украинского кризиса является усиление санкций против России.
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