МИД ФРГ анонсировал ужесточение санкций Евросоюза против России

«Мы ужесточим санкции против России и еще больше поддержим Украину в ее защите», — заявила немецкий министр.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в эфире телеканала NHK заявила, что единственным вариантом действий в рамках украинского кризиса является усиление санкций против России.

