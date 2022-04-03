Блинкен рассказал о возможности снятия западных санкций по итогам переговоров РФ и Украины
Запад может снять антироссийские санкции по результатам переговоров Москвы и Киева. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC 3 апреля.
«Международное сообщество ввело санкции против России. Мы посмотрим, что будет делать и что хочет делать Украина. Если будет понимание, что это [переговоры России и Украины] может привести к завершению [конфликта], <...> что потребует снятия санкций, то да. Цель санкций - не быть бесконечными, а изменить поведение России. Если будут результаты переговоров, санкции, давление, поддержка Украины - мы достигнем этого, то <...> в определенной мере санкции уйдут», - цитирует ТАСС Блинкена.
«Это зависит от России - что будет дальше» , - заявил госсекретарь.
В Госдуму 4 апреля будет внесен законопроект с поправками в Уголовный кодекс России о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории РФ, рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом сообщает РИА Новости.
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