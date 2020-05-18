В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса увеличилось на 106

Куомо назвал цифру смертей «болезненной», однако отметил, что число смертей продолжает снижаться. По его словам, сутками ранее на территории штата скончались 139 человек.

Отметим, что в начале прошлой неделе сообщалось, что в штате Нью-Йорк впервые за сутки умерло меньше 200 пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии коронавируса в США зафиксировано около 1,5 млн случаев заражения инфекцией, из них 89,6 закончились летальным исходом. США являются страной с наибольшим количеством случаев заражений.







