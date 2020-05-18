В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса увеличилось на 106

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что за сутки в штате зарегистрировали 106 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Куомо назвал цифру смертей «болезненной», однако отметил, что число смертей продолжает снижаться. По его словам, сутками ранее на территории штата скончались 139 человек.

Отметим, что в начале прошлой неделе сообщалось, что в штате Нью-Йорк впервые за сутки умерло меньше 200 пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии коронавируса в США зафиксировано около 1,5 млн случаев заражения инфекцией, из них 89,6 закончились летальным исходом. США являются страной с наибольшим количеством случаев заражений.



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ФОТО: Джина Мун//РИА Новости
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