В штате Нью-Йорк впервые за сутки умерло меньше 200 пациентов с коронавирусом

В штате Нью-Йорк число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 впервые опустилось ниже 200. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.

Так, за минувшие сутки была зафиксирована 161 смерть. По его словам, число летальных исходов соответствует уровню 26 марта.



Куомо добавил что, количество госпитализаций в штате снижается, также уменьшается число пациентов с необходимостью подключения к аппаратам ИВЛ. Всего в штате на 11 мая зафиксирована смерть 21 478 человек.

Отметим, что США является страной с наибольшим количеством зараженных коронавирусом.







