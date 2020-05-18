Более 120 стран поддержали расследование по коронавирусу
Уже свыше 120 государств поддержали инициативу о расследовании причин возникновения и распространения коронавируса на Земле. С таким предложением ранее выступила Австралия, сообщает The Guardian.
Канберра настаивает на скорейшем начале независимой оценки. Предложение, в частности, одобрили Евросоюз, Россия, страны Африки, Великобритания, Канада.
Между тем, в России также раздаются голоса о необходимости расследования событий, связанных с коронавирусом и причин его появления, отмечает Ura.ru. Так, Всемирный Русский Народный Собор направил обращение к генеральному прокурору РФ, председателю Следственного комитета и директору Федеральной службы безопасности с просьбой провести соответствующее расследование.
В США основную ответственность за возникновение пандемии COVID-19 уже возложили на Китай, откуда началось распространение нового коронавируса. В Конгресс внесён законопроект о санкциях в отношении КНР в связи с этим.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru