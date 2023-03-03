В Сербии опровергли слухи о поставках ракет Украине

В заявлении предприятия отмечается, что предприятие не продавало Киеву ракет для «Градов», а сообщения в СМИ построены на «неполной и не связанной» информации.

В документе также говорится, что «Крушик» не подписывала договор о поставках с турецкими коллегами, которые указаны в украинском сертификате конечного пользователя как импортер.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Сербия увеличит оборонный бюджет на 1% ВВП.

