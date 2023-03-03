В Сербии опровергли слухи о поставках ракет Украине

Сербское оборонное предприятие «Крушик» назвало недостоверной информацию о якобы поставленных на Украину систем вооружений.

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В заявлении предприятия отмечается, что предприятие не продавало Киеву ракет для «Градов», а сообщения в СМИ построены на «неполной и не связанной» информации.

В документе также говорится, что «Крушик» не подписывала договор о поставках с турецкими коллегами, которые указаны в украинском сертификате конечного пользователя как импортер.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Сербия увеличит оборонный бюджет на 1% ВВП.

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Фото: соцсети
ТЕГИ:ОружиеСербияУкраина
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