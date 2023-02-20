Президент Сербии пообещал увеличить оборонный бюджет

Сербия повысит расходы на оборону с 2% до 3% ВВП. Об этом заявил глава государства Александр Вучич.

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Президент Сербии находится на оружейной выставке IDEX 2023, проходящей в Абу-Даби. В ходе выступления Вучич отметил общемировую гонку вооружений. Так, по его словам, Польша планирует увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

«Мы сейчас на 2%, но как идут дела - поднимем до 3%», - цитирует Вучича РИА Новости.

При этом он добавил что страна, «у которой не будет серьезной армии, подвергнется нападению».

Ранее СМИ сообщили о планах американского лидера Джо Байдена запросить у Конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БюджетСербия
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