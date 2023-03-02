Захарова: Россия запросила у Сербии официальную позицию по поставкам оружия Украине
Москва намерена выяснить у официального Белграда его позицию по поставкам боеприпасов Киеву. Об этом в эфире телеканала РБК заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Россия направила Сербии официальный запрос, сообщила дипломат. После получения ответа Москва сделает выводы, отметила она.
Захарова назвала тему поставок оружия Украине крайне важной для отношений России и Сербии.
Причиной запроса стала информация СМИ о передаче Сербией Украине 3,5 тысячи ракет для реактивных систем залпового огня «Град».
Президент США Джо Байден ранее призвал Белград вместе поддерживать Киев, передает НСН.
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