Захарова: Россия запросила у Сербии официальную позицию по поставкам оружия Украине

Москва намерена выяснить у официального Белграда его позицию по поставкам боеприпасов Киеву. Об этом в эфире телеканала РБК заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Россия направила Сербии официальный запрос, сообщила дипломат. После получения ответа Москва сделает выводы, отметила она.

Захарова назвала тему поставок оружия Украине крайне важной для отношений России и Сербии.

Причиной запроса стала информация СМИ о передаче Сербией Украине 3,5 тысячи ракет для реактивных систем залпового огня «Град».

Президент США Джо Байден ранее призвал Белград вместе поддерживать Киев, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:СербияРоссияМария Захарова
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