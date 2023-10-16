В секторе Газа опровергли информацию о возобновлении водоснабжения

Глава управления водоснабжения сектора Газа Мунзер Шублак опроверг данные о возобновлении подачи воды в анклаве. Об этом сообщает CNN.

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Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон якобы получил от Израиля информацию о возобновлении подачи воды на юге сектора Газа.

«Я категорически отрицаю новости о снабжении сектора Газа водой», — указал Шублак, назвав подобные сообщения ложью.

Министр обороны Израиля Йоав Галант на минувшей неделе объявил о полномасштабной блокаде Газы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что из-за прекращения водоснабжения, работы опреснительных и очистительных установок в анклаве большинство его жителей лишились доступа к чистой питьевой воде.

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ОпровержениеВодаИзраильСектор Газа

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