В секторе Газа опровергли информацию о возобновлении водоснабжения
Глава управления водоснабжения сектора Газа Мунзер Шублак опроверг данные о возобновлении подачи воды в анклаве. Об этом сообщает CNN.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон якобы получил от Израиля информацию о возобновлении подачи воды на юге сектора Газа.
«Я категорически отрицаю новости о снабжении сектора Газа водой», — указал Шублак, назвав подобные сообщения ложью.
Министр обороны Израиля Йоав Галант на минувшей неделе объявил о полномасштабной блокаде Газы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что из-за прекращения водоснабжения, работы опреснительных и очистительных установок в анклаве большинство его жителей лишились доступа к чистой питьевой воде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru