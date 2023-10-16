ХАМАС опровергло информацию о перемирии в секторе Газа

«Информация о перемирии и открытии КПП "Рафах", которая распространяется в некоторых СМИ со ссылкой на источники в Израиле и на Западе, не соответствует действительности», — написал представитель ХАМАС.

Движение призвало «не использовать источники, которые официально не принадлежат ХАМАС».

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что Израиль анонсировал пятичасовое гуманитарное прекращение огня со своей стороны для юга сектора Газа. Позже в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что информация о перемирии не соответствует действительности, пишет RT.

