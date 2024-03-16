В сектор Газа сбросили с воздуха 140 коробок с гумпомощью

Как минимум 140 коробок с гуманитарной помощью доставили по воздуху в сектор Газа за прошедшие сутки. Об этом сообщает Управление по координации действий израильского правительства на палестинских территориях.

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В заявлении ведомства в соцсети X отмечается, что партию гумпомощи доставила Иордания.

Кроме того, за сутки в Газу доставили 1 730 тонн гуманитарной помощи через наземные пункты пропуска.

Ранее президент США Джо Байден пообещал, что Штаты начнут доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа по воздуху.

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьИорданияИзраильСектор Газа

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