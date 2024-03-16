В сектор Газа сбросили с воздуха 140 коробок с гумпомощью
16 марта 202407:52
Как минимум 140 коробок с гуманитарной помощью доставили по воздуху в сектор Газа за прошедшие сутки. Об этом сообщает Управление по координации действий израильского правительства на палестинских территориях.
В заявлении ведомства в соцсети X отмечается, что партию гумпомощи доставила Иордания.
Кроме того, за сутки в Газу доставили 1 730 тонн гуманитарной помощи через наземные пункты пропуска.
Ранее президент США Джо Байден пообещал, что Штаты начнут доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа по воздуху.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru