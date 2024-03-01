Байден пообещал доставлять гумпомощь в Газу по воздуху

По его словам, США будут проводить гуманитарную операцию совместно с Иорданией. Самолетами в сектор Газа доставят продовольствие и припасы, сказал глава Белого дома.

При этом Байден оговорился, назвав палестинский анклав Украиной.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сообщил, что число жертв конфликта в секторе Газа превысило 30 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

