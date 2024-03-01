Байден пообещал доставлять гумпомощь в Газу по воздуху

В ближайшие дни Соединенные Штаты начнут доставлять гуманитарную помощь сектору Газа по воздуху, заявил президент США Джо Байден. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, США будут проводить гуманитарную операцию совместно с Иорданией. Самолетами в сектор Газа доставят продовольствие и припасы, сказал глава Белого дома.

При этом Байден оговорился, назвав палестинский анклав Украиной.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сообщил, что число жертв конфликта в секторе Газа превысило 30 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:Сектор ГазаСШАДжо Байден

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