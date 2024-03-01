Байден пообещал доставлять гумпомощь в Газу по воздуху
В ближайшие дни Соединенные Штаты начнут доставлять гуманитарную помощь сектору Газа по воздуху, заявил президент США Джо Байден. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, США будут проводить гуманитарную операцию совместно с Иорданией. Самолетами в сектор Газа доставят продовольствие и припасы, сказал глава Белого дома.
При этом Байден оговорился, назвав палестинский анклав Украиной.
Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сообщил, что число жертв конфликта в секторе Газа превысило 30 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru