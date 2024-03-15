Боррель считает резней происходящее в секторе Газа

Происходящее в секторе Газа является резней, сообщил телекомпании PBS глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Путин заявил, что РФ увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа

По его словам, 30 тысяч мирных жителей были убиты. Дипломат указал, что «весь мир обеспокоен тем, что там происходит». Отмечается что Европейский союз видит своим приоритетом поиск путей урегулирования конфликта на основе сосуществования двух государств.

Боррель считает, что палестинцы имеют права на собственную землю и собственное правительство. Кроме того, евродипломат подчеркнул, что жители палестинского анклава страдают от голода из-за нежелания Израиля пропускать гуманитарную помощь.

Ранее ХАМАС поддержало предложенный США план перемирия в Газе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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