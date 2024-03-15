Боррель считает резней происходящее в секторе Газа

По его словам, 30 тысяч мирных жителей были убиты. Дипломат указал, что «весь мир обеспокоен тем, что там происходит». Отмечается что Европейский союз видит своим приоритетом поиск путей урегулирования конфликта на основе сосуществования двух государств.

Боррель считает, что палестинцы имеют права на собственную землю и собственное правительство. Кроме того, евродипломат подчеркнул, что жители палестинского анклава страдают от голода из-за нежелания Израиля пропускать гуманитарную помощь.

Ранее ХАМАС поддержало предложенный США план перемирия в Газе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

