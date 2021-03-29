В Саудовской Аравии высадят 10 млрд деревьев в рамках программы борьбы с климатическими изменениями

Наследник престола одобрил программу озеленения королевства. В ее рамках ожидается высадить 10 млрд деревьев в течение ближайших десятилетий. Также планируется запустить программу «зеленый Ближний Восток», которая предусматривает посадку 40 млрд деревьев по всему региону.

«Как ведущий мировой производитель нефти наше королевство осознает свою долю ответственности по преодолению последствий климатических изменений и стремится стать глобальным лидером в создании более зеленого мира», - заявил Мухаммед бен Сальман. Он отметил, что среди вызовов для региона - наступление пустынь, а ежегодно песчаные бури наносят ущерб на $13 млрд.

Ранее сообщалось о том, что российские авиакомпании готовятся к отмене чартерных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Причины - разногласия представителей авиации двух стран, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к коммерческому департаменту лоукостера «Победа».

