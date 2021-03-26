Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина поучаствовать в онлайн-саммите по климату
Президент США Джозеф Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммит по климату в онлайн-формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Мероприятие запланировано на 22-23 апреля текущего года. По словам Байдена, лидеры обеих стран "знают, что приглашены", однако переговоры по данному вопросу еще не проводились.
В саммите должны принять участие 40 государственных лидеров. , в том числе Путин и Си Цзиньпин. Список приглашенных опубликовала пресс-служба администрации американского президента.
Встреча глав 40 стран посвящена сокращению вредных выбросов в атмосферу. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что отношения с РФ являются сложными, однако их нужно поддерживать в таких вопросах, как ядерное соглашение или изменения климата.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 167 / сут.
Умерли
97 017+405 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 880 / сут.
- В Вологде на коляску с ребенком упала ледяная глыба
- Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина поучаствовать в онлайн-саммите по климату
- Фигуристка Трусова дважды упала на ЧМ в Стокгольме
- Молдавия попросила у РФ партию вакцины «Спутник V»
- Руководство Украины проводит консультации с «нормандской четверкой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru