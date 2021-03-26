Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина поучаствовать в онлайн-саммите по климату

Мероприятие запланировано на 22-23 апреля текущего года. По словам Байдена, лидеры обеих стран "знают, что приглашены", однако переговоры по данному вопросу еще не проводились.

В саммите должны принять участие 40 государственных лидеров. , в том числе Путин и Си Цзиньпин. Список приглашенных опубликовала пресс-служба администрации американского президента.

Встреча глав 40 стран посвящена сокращению вредных выбросов в атмосферу. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что отношения с РФ являются сложными, однако их нужно поддерживать в таких вопросах, как ядерное соглашение или изменения климата.

