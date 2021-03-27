Россия готовится к отмене чартеров в ОАЭ

Отменить могут рейсы с бронью до 50 тыс. авиабилетов.

«Все российские авиакомпании, выполняющие грузопассажирские рейсы в Дубай из Москвы, до последнего ждали разрешения властей ОАЭ на летнее расписание. Но поскольку авиавласти РФ для авиакомпаний ОАЭ не выдали разрешения на полеты в Москву и Санкт-Петербург, нашим авиакомпаниям в таких рейсах тоже отказали. Сейчас все российские авиакомпании будут отменять рейсы в Дубай из Москвы летнего расписания, а это более 50 тысяч человек. У "Победы", например, уже полностью проданы все рейсы до конца майских праздников, а это больше 1 300 человек. Никто из авиакомпаний не ожидал, что авиавласти ОАЭ не выдадут разрешения на рейсы в летний сезон. Можно только предположить, что и для властей ОАЭ отказ в грузопассажирских рейсах в Москву и Санкт-Петербург тоже оказался сюрпризом»,- сообщил источник, близкий к коммерческому департаменту «Победы».

Проблема в том, что авиавласти двух стран до сих пор еще не дали разрешения на выполнение грузопассажирских рейсов между государствами в период летнего сезона полетов, который начинается с 28 марта.

Российская авиакомпания уже предупредила своих пассажиров, купивших билеты в Дубай на завтра, что «в расписании рейса DP888 Дубай - Москва 28 марта 2021 года возможны значительные изменения».

Напомним, по данным советника главы Ростуризма по транспорту Дмитрия Горина, ОЭА входят в двадцатку наиболее популярных направлений для путешествий у туристов в России. Об этом он рассказал НСН.



