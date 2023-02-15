В РПЦ опровергли платное освящение гуманитарной помощи для зоны СВО

По словам представителей епархии, СМИ и соцсети растиражировали вброс о якобы установленных в Свято-Троицком соборе тарифах на освящение гуманитарной помощи. Священнослужители отметили, что указанные листовки были составлены человеком, не имеющим никакого отношения к церкви, с ошибками в церковной терминологии.

В Кубанской епархии подчеркнули, что в прошлом году они передали гуманитарную помощь для жителей и беженцев из зоны СВО на общую сумму свыше 15 млн рублей. Кроме того, силами епархии в зону спецоперации было отправлено более 30 тонн гуманитарной помощи.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что многим покинувшим Россию нужна духовная помощь. Об этом сообщило агентство НСН.

