В РПЦ опровергли платное освящение гуманитарной помощи для зоны СВО
Сведения о том, что клирики РПЦ освящают гуманитарную помощь для отправки в зону спецоперации за деньги, не соответствуют действительности. Об этом заявили представители Екатеринодарской и Кубанской епархии РПЦ, также комментарий размещен на портале Кубанской митрополии.
По словам представителей епархии, СМИ и соцсети растиражировали вброс о якобы установленных в Свято-Троицком соборе тарифах на освящение гуманитарной помощи. Священнослужители отметили, что указанные листовки были составлены человеком, не имеющим никакого отношения к церкви, с ошибками в церковной терминологии.
В Кубанской епархии подчеркнули, что в прошлом году они передали гуманитарную помощь для жителей и беженцев из зоны СВО на общую сумму свыше 15 млн рублей. Кроме того, силами епархии в зону спецоперации было отправлено более 30 тонн гуманитарной помощи.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что многим покинувшим Россию нужна духовная помощь. Об этом сообщило агентство НСН.
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