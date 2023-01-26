Патриарх Кирилл заявил, что многим покинувшим Россию нужна духовная помощь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не выносить общие суждения обо всех уехавших из России после начала специальной военной операции. Об этом предстоятель Русской православной церкви заявил на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч.

По мнению патриарха, многим из покинувших страну необходима духовная помощь.

«Думаю, что многие из них нуждаются ... в назидании. Люди уехали по разным мотивам, было бы неверно выносить общие суждения обо всех», — указал глава РПЦ.

Ранее бизнесмен Владимир Потанин выступил против конфискации имущества граждан, уехавших из России. По мнению миллиардера, покинувших страну не стоит «отталкивать и гнать». При этом россиян, которые «вредят и наносят ущерб нашей стране здесь или там», необходимо наказывать в соответствии с законом.

