«Помогают всем миром»: В Госдуме рассказали о поставках обмундирования в зону спецоперации

Ранее Минобороны разработало новую форму для военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом сообщило издание РБК. Среди прочего, в полевую форму одежды включены такие предметы обуви, как ботинки облегченные специальные, ботинки летние специальные, ботинки демисезонные специальные, сапоги резиновые (утепленные), улучшена и модель зимней обуви. Водолацкий отметил, что сегодня большинство обмундирования поступает на фронт из регионов.

«В обмундировании бойцов участвуют представители подшефных подразделений, волонтеры, Народный фронт. Каждая мало-мальски общественная организация старается собрать от одной “Газели” до десяти автомобилей “КамАЗ” с гуманитарной помощью. На передовую едет любое обмундирование, которое сегодня есть в наших магазинах, проблем с ним нет. Все, что утвердили в Минобороны, необходимо, учитывая погодные условия и практику почти года проведения специальной военной операции. Нужны и ботинки со специальной пластиной, способные защитить от противопехотных мин “Лепесток”», — сказал Водолацкий.

Собеседник НСН назвал некоторые регионы, которые участвуют в помощи военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации.

«Активно помогает фонд в Ростовской области. В Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров полностью экипировал подразделение, отправившееся в зону СВО. У каждого губернатора есть подшефное подразделение. Объединились и простые люди. Например, в Азове есть фонд “Рука помощи Донбассу” — люди закупили швейные машинки, женщины после работы приходят и шьют солдатам форму, маскхалаты, делают сетки. Вообще россияне — очень патриотичный народ, помогают всем миром родным и близким, отправившимся на фронт», — добавил депутат.

В заключение Водолацкий выразил надежду, что в скором времени качественное обмундирование дойдет до каждого региона, независимо от места дислокации.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал мобилизованных россиян, недовольных качеством обмундирования, забирать оружие и форму у военнослужащих ВСУ. Об этом сообщило агентство НСН.

