В Россию запретили ввоз мясных деликатесов из Китая
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая из-за коронавируса. Мера касается в том числе товаров в заводской упаковке, пишут «Известия» со ссылкой на письмо, которое было направлено в территориальные подразделения службы.
Такая продукция не будет допускаться к провозу в ручной клади и багаже пассажиров, отмечает телеканал «360».
Россияне чаще всего покупают в Китае колбасу и субпродукты, например свиные уши. Также через интернет-магазины можно приобрести острые куриные лапки в желе, куриную шейку или окорочок, вяленую говядину и свинину, передает Ura.ru.
С четверга, 20 февраля, Россия закрывает въезд на свою территорию граждан Китайской Народной Республики. Эта мера касается всех китайцев, кто въезжает в Россию с целью работы, учебы, бизнеса, туризма, а также в частном порядке. Это решение принесет российской экономике убытки на десятки миллионов долларов – такой прогноз дал в эфире НСН востоковед, профессор Алексей Маслов.
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