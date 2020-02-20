В Россию запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая из-за коронавируса. Мера касается в том числе товаров в заводской упаковке, пишут «Известия» со ссылкой на письмо, которое было направлено в территориальные подразделения службы.

Такая продукция не будет допускаться к провозу в ручной клади и багаже пассажиров, отмечает телеканал «360».