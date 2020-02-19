Убытки на десятки миллионов долларов понесет Россия от запрета на въезд граждан КНР

Россия закрывает въезд на свою территорию въезд граждан Китайской Народной Республики с 20 февраля. Эта мера касается всех китайцев, кто въезжает в Россию с целью работы, учебы, бизнеса, туризма, а также в частном порядке. Решение временное, принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Китае и направлено исключительно на обеспечение безопасности государства и защиты здоровья россиян, - сообщила глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, для граждан Китая будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию для работы, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников. Все эти меры предусмотрены распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина, которое было обнародовано накануне поздно вечером.

Это решение принесет российской экономике убытки на десятки миллионов долларов – такой прогноз дал в эфире НСН востоковед, профессор Алексей Маслов.

«Речь идет о том, что как минимум до открытия границ российской экономике будет нанесен ущерб в несколько десятков миллионов долларов. Прежде всего, из-за туризма, учитывая, что ежегодно въезжает в Россию около двух миллионов китайских туристов. Мы перекрываем сейчас потоки как в центральные города России – Москва и Питер, так и на российский Дальний Восток. Плюс, многие так называемые «китайские туристы» в реальности занимаются торговлей, привозят товары, сдают их на руки российским перепродавцам, и это тоже наносит определенный ущерб».

Решение о временном запрете на въезд в Россию граждан Китая застало врасплох китайских дипломатов, - пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в дипломатических кругах. «Решение принято в момент, когда число заболевших пошло на спад, поэтому не вполне понятно, какой логикой руководствовались российские власти», - пояснил собеседник издания. Впрочем, решение России, несмотря на понятное недовольство им в Пекине вряд ли будет иметь какие-либо последствия в отношениях двух стран, - полагает профессор Алексей Маслов.

«И Россия и Китай научились перешагивать через какие-то конъюнктурные соображения, например, Россия закрыла глаза на «вялое» поведение Китая в 2014 году, когда был объявлен первый список санкций против России. Поэтому я не думаю, что это серьезно скажется».

Убытки разного рода остаются на одной чаше весов, тогда как на другой – причины, по которым Россия приняла решение о запрете на въезд граждан КНР. Пекину это придется понять и принять, - следует из слов собеседника НСН.

«На другой стороне у нас выигрыш от того, что мы прекращаем приток потенциальных заболевших, да и слишком дорого и невыгодно содержать на российской территории в карантине китайских граждан. Для Китая, для китайских граждан, в том числе для руководства КНР, это все может выглядеть как вещь не очень приятная и, самое главное, как недружественный жест по отношению к ним. Хотя я, честно говоря, усматриваю в этом прежде всего заботу о российских гражданах. Здесь Россия заботится о себе, и китайская сторона тоже должна это хорошо понимать», - заключил Алексей Маслов.

