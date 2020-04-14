В Россию для создания вакцины ввезли штамм коронавируса из США
В Россию для создания вакцины доставили штамм нового коронавируса из США. Как пишет РИА Новости, декларацию на него выпустила Томская таможня. Известно, что «груз» перемещался во флаконе объемом 23х0,6 миллилитров и весил 88 граммов. А из-за того, что для транспортировки и хранения необходима температура 2-8°С, продукция располагалась в термоконтейнере, который был заполнен хладоэлементами. Вместе с контейнером груз весил 4,5 килограмма, подчеркивает RT.
Ранее НСН писала, что в России разработан лекарственный препарат от COVID-19. Об этом на совещании с президентом РФ объявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, был произведён российский аналог лекарства, тестировавшегося в разных странах. Уже создана первая партия для клинических испытаний, которые начнутся через 10-12 дней.
Ранее в ФМБА заявили, что доказали активность противомалярийного средства «Мефлохин» против СOVID-19. Он входит в список Минздрава из девяти препаратов, рекомендованных к назначению при лечении коронавируса нового типа.
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