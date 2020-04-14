В Россию для создания вакцины ввезли штамм коронавируса из США

Ранее НСН писала, что в России разработан лекарственный препарат от COVID-19. Об этом на совещании с президентом РФ объявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, был произведён российский аналог лекарства, тестировавшегося в разных странах. Уже создана первая партия для клинических испытаний, которые начнутся через 10-12 дней.

Ранее в ФМБА заявили, что доказали активность противомалярийного средства «Мефлохин» против СOVID-19. Он входит в список Минздрава из девяти препаратов, рекомендованных к назначению при лечении коронавируса нового типа.

