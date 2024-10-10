В России возбудили уголовное дело против грузинского наемника

Российские военные следователи возбудили уголовное дело против грузинского наемника Георгия Кесарели. Его обвиняют в незаконном пересечении российской границы и вторжении вместе с Вооруженным формированием Украины в Курскую область. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

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Кроме того, Кесарели подозревают в применении насилия в отношении представителя власти, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, расправе и покушении на жизнь двух и более человек, наемничестве, теракте и ряде других преступлений. Местонахождение гражданина Грузии сейчас устанавливается.

Следствие полагает, что Кесарели финансировал, обучал и вербовал наемников для участия в боевых действиях на российской территории. Кроме того, он лично вторгся в Курскую область с другими наемниками и украинскими подразделениями и совершал на территории российского региона преступления.

Ранее сообщалось, что шведский наемник Келл Микаэль Скиллт предстанет перед судом в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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