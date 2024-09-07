СМИ: В Константиновке ликвидировали 50 французских наемников
7 сентября 202409:46
Около 50 французских боевиков уничтожены при ударе по пункту временной дислокации иностранных наемников в Константиновке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный военный источник.
Как отметил собеседник агентства, по объекту ударил ОТРК «Искандер-М».
«В результате ракетного удара... в населенном пункте Константиновка было уничтожено около 50 французских боевиков», — заявил источник.
Ранее СМИ сообщили, что при ударе по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве погибли двадцать наемников из Польши, Франции, Германии, Швеции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге начались съемки третьего сезона «Метода»
- СМИ: В Константиновке ликвидировали 50 французских наемников
- В Москве с начала выборов депутатов отразили 150 кибератак
- РФС сообщил от отмене товарищеского матча сборных России и Таиланда
- На юге Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1
- В одном районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за последствий падения дрона
- Экспертиза запретила сухпайки из дела о хищении у Минобороны
- Четыре дрона ВСУ сбили над Белгородской и Курской областями
- В России производство портвейна выросло в два раза за полгода
- В Киеве, Хмельницкой и Винницкой областях прогремели взрывы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru