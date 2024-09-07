СМИ: В Константиновке ликвидировали 50 французских наемников

Около 50 французских боевиков уничтожены при ударе по пункту временной дислокации иностранных наемников в Константиновке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

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Как отметил собеседник агентства, по объекту ударил ОТРК «Искандер-М».

«В результате ракетного удара... в населенном пункте Константиновка было уничтожено около 50 французских боевиков», — заявил источник.

Ранее СМИ сообщили, что при ударе по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве погибли двадцать наемников из Польши, Франции, Германии, Швеции.

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ФОТО: РИА Новости
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