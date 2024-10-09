Шведский наемник предстанет перед судом в ДНР
Шведский наемник Келл Микаэль Скиллт предстанет перед судом в ДНР. Республиканская прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
Фигуранта заочно обвинили в посягательстве на жизнь военнослужащего, связанном с его законной деятельностью по охране общественного порядка, а также наемничестве. Скиллта заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Следствие полагает, что Скиллт служил в батальоне «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) с мая 2014 года по ноябрь 2015 года. Он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ и уничтожил во время штурма зданий в Мариуполе ополченца ДНР в июне 2014 года.
Фигурант вернулся в зону конфликта в марте 2022 года, где находился ровно год и получил денежную выплату, эквивалентную 1,4 млн рублей.
Ранее гражданина США Тревора Рида заочно приговорили в России к 14,5 года лишения свободы за наемничество.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Комедия «Зять» с Нагиевым и Цапником выйдет на экраны 21 ноября
- ФСБ: В Смоленске предотвращен теракт в здании УМВД региона
- Хинштейн назвал условие для возобновления работы Discord в РФ
- МИД РФ: Есть доказательства участия США и Британии в подрыве «Северных потоков»
- Шведский наемник предстанет перед судом в ДНР
- Румыния решила закрыть консульство в Ростове-на-Дону
- Один из крупнейших банков Сингапура прекратит сотрудничество с Россией 1 ноября
- Вице-премьер Сербии Вулин заявил о грозящей президенту Вучичу опасности
- Певица ASET выступит на яхте в «Джазе на воде»
- Германия заявила об отмене саммита западных лидеров в Рамштайне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru