Шведский наемник предстанет перед судом в ДНР

Фигуранта заочно обвинили в посягательстве на жизнь военнослужащего, связанном с его законной деятельностью по охране общественного порядка, а также наемничестве. Скиллта заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Следствие полагает, что Скиллт служил в батальоне «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) с мая 2014 года по ноябрь 2015 года. Он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ и уничтожил во время штурма зданий в Мариуполе ополченца ДНР в июне 2014 года.

Фигурант вернулся в зону конфликта в марте 2022 года, где находился ровно год и получил денежную выплату, эквивалентную 1,4 млн рублей.

Ранее гражданина США Тревора Рида заочно приговорили в России к 14,5 года лишения свободы за наемничество.

