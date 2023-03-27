СМИ: Британия обучала украинцев применению боеприпасов с обедненным ураном
Британские инструкторы обучали танковые экипажи ВСУ применению боеприпасов с обедненным ураном, сообщил портал Declassified UK.
По данным издания, на видео подготовки в Великобритании украинских военных управлению танками Challenger 2, которое выложило министерство обороны Британии 26 марта на собственном YouTube-канале, можно рассмотреть кадры с боеприпасами с обедненным ураном.
Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявила замминистра обороны Аннабель Голди. Американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном, в частности, при бомбардировках Югославии, а также в войне в Ираке.
Ранее в Госдуме России предупредили о превращении Украины в выжженное поле после поставок боеприпасов с ураном.
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