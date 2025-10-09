Рубальская назвала шуткой заявление о работе с Челентано
Поэтесса Лариса Рубальская заявила НСН, что ее публикация о том, что культовый итальянский певец Адриано Челентано проявил интерес к ее творчеству была шуткой.
«Это шутка», — лаконично отметила поэтесса.
Рубальская ранее опубликовала в своих соцсетях архивную фотографию с Челентано. В подписи к фото говорилось о желании итальянского певца исполнить ее песни.
Челентано сейчас 87 лет. Артист завершил актерскую карьеру после выхода фильма «Джекпот». За свою карьеру Челентано выпустил 43 музыкальных альбома. Последние три года артист проводит дома.
Ранее Рубальская призналась спецкору НСН, что ей нравится то, как искусственный интеллект (ИИ) «оживляет» великих поэтов, нелепой музыкой и странными картинками приобщая современную молодежь к поэзии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В IT-отрасли назвали вайб-кодинг будущим программирования, несмотря на уязвимости
- Из-за роста пошлин ЕАЭС больше всего подорожает спортивная одежда
- Российский ученый заявил о рождении людей, которые проживут 150 лет
- Рубальская назвала шуткой заявление о работе с Челентано
- Оксана Самойлова решила развестись с Джиганом
- Европарламент отклонил два вотума недоверия фон дер Ляйен
- Самозанятым разрешат оформлять оплачиваемые больничные
- Умер автор хита «Молодая» Ефрем Амирамов
- Волынец объяснила свой уход с поста детского омбудсмена
- Центробанк допустит банки к работе с криптовалютами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru