Рубальская назвала шуткой заявление о работе с Челентано

«Это шутка», — лаконично отметила поэтесса.

Рубальская ранее опубликовала в своих соцсетях архивную фотографию с Челентано. В подписи к фото говорилось о желании итальянского певца исполнить ее песни.

Челентано сейчас 87 лет. Артист завершил актерскую карьеру после выхода фильма «Джекпот». За свою карьеру Челентано выпустил 43 музыкальных альбома. Последние три года артист проводит дома.

Ранее Рубальская призналась спецкору НСН, что ей нравится то, как искусственный интеллект (ИИ) «оживляет» великих поэтов, нелепой музыкой и странными картинками приобщая современную молодежь к поэзии.

