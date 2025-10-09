Европарламент отклонил два вотума недоверия фон дер Ляйен
Европарламент отклонил два вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что вотум недоверия от группы «Патриоты за Европу» поддержали только 179 депутатов. Против выступили 378 человек, 37 воздержались.
За вотум недоверия, который был внесён «Левыми», проголосовали 133 депутатов. Ещё 383 европарламентариев выступили против, воздержались 78 человек.
Ранее Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен, инициатором которого выступил румынский евродепутат Георге Пиперя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
