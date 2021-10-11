В России не верят в возможность объединения Косова с Албанией

Вероятность объединения Косова и Албании стремится к нулю, потому что это не нужно Албании и невыгодно Косово, которое признали самостоятельным государством, в том числе США и ЕС. Такую точку зрения высказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков.

Накануне албанский премьер-министр Эди Рама заявил, что цель его политической карьеры заключается в том, чтобы Албания объединилась с Косово.

«Вероятность объединения Косова с Албанией считается чрезвычайно низкой, потому что Косово признало очень много государств, в том числе, Евросоюз и США. И в принципе считается, что и самой Албании это невыгодно по ряду причин», -указал Евгений Колосков.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва считает абсолютно неприемлемым заявление Эди Рамы об объединении Албании и Косово. Ее слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.