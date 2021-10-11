В России не верят в возможность объединения Косова с Албанией

Старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ в интервью НСН заметил, что такого слияния не допустит США и ЕС, да и Косово это невыгодно.

Вероятность объединения Косова и Албании стремится к нулю, потому что это не нужно Албании и невыгодно Косово, которое признали самостоятельным государством, в том числе США и ЕС. Такую точку зрения высказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков.

Накануне албанский премьер-министр Эди Рама заявил, что цель его политической карьеры заключается в том, чтобы Албания объединилась с Косово.

«Вероятность объединения Косова с Албанией считается чрезвычайно низкой, потому что Косово признало очень много государств, в том числе, Евросоюз и США. И в принципе считается, что и самой Албании это невыгодно по ряду причин», -указал Евгений Колосков.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва считает абсолютно неприемлемым заявление Эди Рамы об объединении Албании и Косово. Ее слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Поиграют мускулами». Эксперты не верят в войну Сербии с Косово

«Продвижение планов создания Великой Албании грубо противоречит положениям Резолюции 1244 СБ ООН, подрывает стабильность в регионе», — считает Захарова.

Она добавила, что в МИД ждут адекватную реакцию западных опекунов проекта «государственности» Косова на данную провокацию.

«Концепция объединения балканского мира постоянно присутствует, но есть небольшая оговорка, которая всегда присутствует. Объединение возможно, например, в рамках Евросоюза, предполагается, что Косово однажды станет полноценным государством. Подобные заявления не вызывают энтузиазма в некоторых государствах, например, в Греции, где есть регион, населенный, в том числе, албанцами. Но эти заявления стали появляться не вчера, но пока никаких изменений. Расширения Албании не произошло. Похожие заявления расцениваются как набор политических очков», - отметил Евгений Колосков.

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что громкие слова балканских политиков не приведут к военным действиям, однако могут ухудшить положение дел в регионе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Косово
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры