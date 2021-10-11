«Албанские мечты». Евросоюз не позволит Косово слиться с Албанией

Громкие слова балканских политиков не приведут к военным действиям, однако могут ухудшить положение дел в регионе, рассказала научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама назвал конечной целью своей политической деятельности объединение Албании и Косово. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала заявление премьера, назвав его «вбросом».

«До сегодняшнего дня Эди Рама такие высказывания позволял себе в том ключе, что это объединение произойдет внутри Европейского союза. То есть границ не будет, и албанцы смогут спокойно существовать как единая нация внутри Евросоюза. Я думаю, он не изменил своей позиции: Албания до сих пор является кандидатом на вступление в ЕС, такие же переговоры ведет и Косово. Между Косово и Албанией упрощается сотрудничество, упрощаются контакты между людьми. Фактически, экономическое и социальное объединение происходит, но в только рамках регионального сотрудничества, которое ЕС одобряет. Если какие-то другие тенденции начнутся, которые будут идти вне рамок европейской интеграции, например, если прервется диалог между Белградом и Приштиной, и Албания перестанет учитывать позицию Белграда, который до сих пор считает Косово своей частью, тогда это станет серьезным ухудшением атмосферы. Но, безусловно, мечты албанской нации на объединение существуют в течение веков. Это такая идея, которая никуда не девалась, она видоизменяется в соответствии с конъюнктурой развития на большом европейском континенте», - отметила она.