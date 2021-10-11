«Албанские мечты». Евросоюз не позволит Косово слиться с Албанией
Безопасность в регионе обеспечивает европейский военный контингент, напомнила Полина Соколова.
Громкие слова балканских политиков не приведут к военным действиям, однако могут ухудшить положение дел в регионе, рассказала научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее премьер-министр Албании Эди Рама назвал конечной целью своей политической деятельности объединение Албании и Косово. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала заявление премьера, назвав его «вбросом».
«До сегодняшнего дня Эди Рама такие высказывания позволял себе в том ключе, что это объединение произойдет внутри Европейского союза. То есть границ не будет, и албанцы смогут спокойно существовать как единая нация внутри Евросоюза. Я думаю, он не изменил своей позиции: Албания до сих пор является кандидатом на вступление в ЕС, такие же переговоры ведет и Косово. Между Косово и Албанией упрощается сотрудничество, упрощаются контакты между людьми. Фактически, экономическое и социальное объединение происходит, но в только рамках регионального сотрудничества, которое ЕС одобряет. Если какие-то другие тенденции начнутся, которые будут идти вне рамок европейской интеграции, например, если прервется диалог между Белградом и Приштиной, и Албания перестанет учитывать позицию Белграда, который до сих пор считает Косово своей частью, тогда это станет серьезным ухудшением атмосферы. Но, безусловно, мечты албанской нации на объединение существуют в течение веков. Это такая идея, которая никуда не девалась, она видоизменяется в соответствии с конъюнктурой развития на большом европейском континенте», - отметила она.
По словам Соколовой, Косово остается самой главной проблемой балканских стран.
«Балканы переживают сейчас очень тревожный период. Диалог Белграда и Приштины зашел в тупик. Неразрешенность косовского вопроса – это самая важная, самая серьезная проблема безопасности в регионе. После нее идет проблема существования единой Боснии. Поэтому, конечно, опрометчивые, громкие заявления политикам, нацеленным на мирное развитие региона, позволять себе сейчас нельзя. Но таким образом они набирают себе политические очки в краткосрочном периоде перед своим электоратом. Но я не думаю, что это приведет к военному конфликту, поскольку регион находится под пристальным контролем международных вооруженных сил. Это и контингент KFOR в Косово, и военная миссия Европейского союза в Боснии. Однако, конечно, усугубление ситуации наблюдать можно», - резюмировала собеседница «Радиоточки НСН».
Резкое обострение напряженности на границе Сербии и Косово не приведет к вооруженному конфликту, поскольку и Белград, и Приштина стремятся в НАТО, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков.
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