«Поиграют мускулами». Эксперты не верят в войну Сербии с Косово

Резкое обострение напряженности на границе Сербии и Косово не приведет к вооруженному конфликту, поскольку и Белград, и Приштина стремятся в НАТО, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков.

Ранее сообщалось, что косовары начали принудительно снимать номера с сербских машин и заменять их табличками непризнанного образования, взимая за это «пошлину». Это вызвало протесты сербского населения Косова. Сербская армия начала учения близ границы с Косово, назвав это «повышением готовности». В ответ на КПП «Ярине» прибыли силы НАТО в Косове.