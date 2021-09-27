«Поиграют мускулами». Эксперты не верят в войну Сербии с Косово
Сейчас открытого конфликта не будет, но рано или поздно либо Косово изгонит всех сербов, либо сербы отвоюют Косово или его часть, сказал «Радиоточке НСН» Игорь Стрелков.
Резкое обострение напряженности на границе Сербии и Косово не приведет к вооруженному конфликту, поскольку и Белград, и Приштина стремятся в НАТО, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков.
Ранее сообщалось, что косовары начали принудительно снимать номера с сербских машин и заменять их табличками непризнанного образования, взимая за это «пошлину». Это вызвало протесты сербского населения Косова. Сербская армия начала учения близ границы с Косово, назвав это «повышением готовности». В ответ на КПП «Ярине» прибыли силы НАТО в Косове.
«Я скептически отношусь к готовности политических сил на Балканах применять оружие, потому что, с одной стороны, у них есть печальный пример подобных действий, а с другой – они сейчас все нацелены на проекты евроатлантической интеграции, - и Сербия, и, конечно, Косово. Они не готовы рисковать своими планами ради каких-то авантюр, тем более военного характера. Это продолжение политики постоянных уступок со стороны Белграда, который вынужден выстраивать «равные» отношения с Приштиной», - сказал Колосков.
Со своей стороны, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков сказал «Радиоточке НСН», что сейчас конфликта между Сербией и Косово не будет, но рано или поздно он обязательно произойдет.
«Ситуация не успокоится по одной простой причине. На территории так называемого Косова существуют сербские анклавы, которые существовали тысячелетиями, в отличие от тех же албанцев, которые появились там достаточно поздно и существуют там всего в нескольких поколениях. Поэтому в любом случае рано или поздно либо Косово изгонит всех сербов, либо сербы отвоюют Косово или его часть. Однако сейчас, когда сербам не на кого опереться, воевать против НАТО они, естественно, не смогут. Поэтому данная демонстрация силы не приведет в ближайшей перспективе к открытому конфликту. Если сербы попытаются ввести войска на территорию Косова, то НАТО неизбежно нанесет удар. Но я думаю, что этого не будет, потому что власти в Белграде достаточно прозападные и сами стремящиеся в НАТО. Речь идет только об игре мускулами в расчете на какие-то тактические успехи», - пояснил Стрелков.
При этом он высказал мнение, что если Сербия все-таки вступит в военную конфронтацию с НАТО, нет «никакого шанса», что к конфликту подключится Россия.
Президент Сербии Александр Вучич ранее предупредил, что Белград готов отреагировать на притеснения сербского населения Косово в случае бездействия НАТО.
В телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он подтвердил отсутствие планов вводить войска в Косово. Вучич подчеркнул, что Белграду «мир нужнее всего», добавив, что сербские власти намерены ждать реакции НАТО 24 часа.
«И только, если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году», - пообещал Вучич.
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