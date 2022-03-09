В Росгварддии заявили о полном контроле ситуации на Запорожской АЭС
В Росгвардии сообщили, что ситуация на Запорожской атомной электростанции находится под полным контролем военных России, сообщает RT.
Охранявшие АЭС украинские военнослужащие сложили оружие. Станция работает в штатном режиме, а администрация Запорожской АЭС выполняет свои функциональные обязанности.
Сложившие украинские военнослужащие отпущены по домам. Речь идет о 240 человек.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что украинские диверсанты попытались совершить провокацию на примыкающей к Запорожской АЭС территории.
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