В Росгварддии заявили о полном контроле ситуации на Запорожской АЭС

В Росгвардии сообщили, что ситуация на Запорожской атомной электростанции находится под полным контролем военных России, сообщает RT.

Российские военные заняли Запорожскую АЭС

Охранявшие АЭС украинские военнослужащие сложили оружие. Станция работает в штатном режиме, а администрация Запорожской АЭС выполняет свои функциональные обязанности.

Сложившие украинские военнослужащие отпущены по домам. Речь идет о 240 человек.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что украинские диверсанты попытались совершить провокацию на примыкающей к Запорожской АЭС территории.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаАЭС
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